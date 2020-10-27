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Новости > Святогорский митрополит рассказал, как человек сможет достичь рая на земле

Святогорский митрополит рассказал, как человек сможет достичь рая на земле

Александра Кудрявцева
27.10.20 10:45
220
Святогорский митрополит рассказал, как человек сможет достичь рая на земле

Главное: Человек уже здесь, на земле, может жить небесной жизнью, имея рай в душе.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал наместник Свято-Успенской Святогорской Лавры митрополит Святогорский Арсений.

«Бог слышит каждую нашу молитву. Бывает, Господь исполняет наши просьбы сразу. А бывает — помогает даже без просьбы. А бывает, что нужно, чтобы мы понесли молитвенный труд в терпении и постоянстве. Потому что Господь сказал: „Царство Небесное нудится, и нуждницы восхищают е“ (Мф. 11:12), — то есть приобретается усилием, и употребляющие усилие наследуют его», — сказал митрополит.

По его словам, молитва к Богу сродни общению с Ним, которое будет в Царстве Небесном. «Ведь когда мы искренно молимся и у нас на очах слёзы умиления — мы чувствуем, что нас посетил Своей благодатью Господь», — сказал владыка Арсений.

То есть, человек уже здесь, на земле, может жить небесной жизнью, отметил архиерей.

Однако можно иметь в душе и не рай, а ад. И грань между этими состояниями, по словам владыки Арсения, тонкая. «Из одного состояния в другое очень легко перейти. Нагрешив, чувствуя угрызения совести, мы находимся в по истине адском состоянии. Это состояние немирности с ближними, своей совестью, с Богом, как камень, лежит на нашей душе. Но когда мы придём на исповедь и чистосердечно признаем себя грешниками перед Богом и обвиним самих себя, оправдывая других и не ссылаясь на обстоятельства, то после разрешительной молитвы испытываем такое состояние духовной чистоты, такую радость от посещения благодати, такой чувствуем облегчение!», — сказал архиерей.

Однако, память о том, что Бог есть Любовь, может помочь прийти к смирению и приблизиться к Богу. «Господь смотрит не на наши ошибки и беззакония, Он смотрит на наши добродетели, — сказал архиерей. — И поверьте, даже своими добрыми мыслями мы можем оправдаться перед Богом, ведь даже мысли наши Богом сегодня читаемы».

В тему: Владимир Легойда рассказал, какой должна быть миссия Церкви в интернете.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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