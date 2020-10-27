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Новости > Владимир Легойда рассказал, какой должна быть миссия Церкви в интернете

Владимир Легойда рассказал, какой должна быть миссия Церкви в интернете

Александра Кудрявцева
27.10.20 10:28
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Владимир Легойда рассказал, какой должна быть миссия Церкви в интернете

Главное: Мнение о том, что яркие пастыри, особенно занимающиеся миссией в Интернете, Церкви не нужны, неверно. Об этом заявил Владимир Легойда.

Детали: Церкви нужны яркие пастыри, однако не нужно стремиться к эпатажу.

Об этом сказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в эфире радио «Вера».

По его словам, мнение о том, что яркие пастыри, особенно занимающиеся миссией в Интернете, Церкви не нужны, неверно. Своими истоками оно имеет стереотипы и плохое знание Церкви. «У человека (который так считает. — Ред.) есть некий образ Церкви, он уже что-то слышал, где-то что-то видел и читал. Чаще всего это новости или же какая-либо статья с жёстким заголовком и беспомощным текстом с вырванной из контекста цитатой в издании антицерковной направленности», — отметил Владимир Легойда.

По мнению Легойды, такие пастыри Церкви «очень даже нужны». Церковь их очень любит и поддерживает, и вместе с ними идёт в будущее, добавил глава Синодального отдела.

Владимир Легойда подчеркнул, что если в публичном пространстве всегда ориентироваться только на внешнюю реакцию, то человек будет парализован в своих мыслях и словах.

При этом он предостерёг от эпатажа — как грани, которую переходить не нужно.

«Если человек строит свой образ на эпатаже, он обречён на постоянное увеличение его „градуса“. Если он перестаёт эпатировать всё сильнее и сильнее, то СМИ начинают делать это за него», — сказал Владимир Легойда, добавив, что очень важно оставаться живым человеком, не уклоняясь в другую крайность — формализм.

На вопрос журналиста о том, как ему самому удаётся не сесть на т. н. «медийную иглу», глава Синодального отдела ответил: «Мне помогает то, что, будучи официальным лицом, желание появиться здесь или там балансируется стремлением не нанести своим высказыванием вред».

В тему: В РПЦ назвали черным пиаром попытки убеждать в том, что Патриарх Кирилл долларовый миллиардер.

 
Тэги: новости православия, Легойда

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