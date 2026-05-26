Региональные

ЕС разделился в вопросе назначения переговорщика с Путиным, — Politico

ЕС разделился в вопросе назначения переговорщика с Путиным, — Politico

Александр Панько
26.05.26 12:21
Страны ЕС разошлись во взглядах на идею назначить единого переговорщика с Россией: одни считают это ловушкой Путина, другие — необходимым шагом, пока США отступают от роли посредника. Об этом сообщает Politico.

Данные о разногласиях между членами блока обнародованы накануне неформальной встречи министров иностранных дел ЕС.

Государства, которые активно поддерживают Украину, выступают против идеи переговорщика. Их аргумент: глава Кремля Владимир Путин несерьезно относится к прекращению огня, а назначение посланника может подорвать санкционное давление на Россию.

«Мы не хотим, чтобы Украина воспринимала нас как кого-то, кто оказывает на них давление, чтобы они пошли на компромиссы», — заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на конференции GLOBSEC в Праге.

Похожую позицию высказали и министры иностранных дел Эстонии и Литвы. Они предупредили о потенциальной «ловушке» со стороны Кремля — затянуть переговоры и добиться уступок от ЕС.

Топ-дипломат Евросоюза Кая Каллас также скептически относится к этой идее.

Несмотря на сопротивление, список кандидатов уже формируется. Среди тех, кого упоминают в кулуарах:

— президент Евросовета Антониу Кошта;

— президент Финляндии Александер Стубб;

— бывший председатель ЕЦБ Марио Драги;

— бывший президент Финляндии Саули Нийнистьо;

— бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Стубб подтвердил заинтересованность в этой должности, но поставил условие: он согласится только по просьбе лидеров ЕС и только после достижения твердого прекращения огня.

Вопрос прямого контакта с Россией стоит в повестке дня неформальной встречи министров иностранных дел ЕС, которая состоится в ближайшие дни.

По данным Financial Times, там обсудят не только кандидатов, но и то, чего Европа будет требовать от постконфликтных отношений с Россией и какие условия она ставит для начала переговоров.

Часть правительств опасается, что сама дискуссия лишь подчеркнет раскол внутри блока.

Напомним, Меркель отказалась быть посредником в переговорах с Путиным.

Тэги: Евросоюз, Владимир Путин, посредник

