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Новости > Появился детальный прогноз на матч «Ференцварош» – «Динамо»

Появился детальный прогноз на матч «Ференцварош» – «Динамо»

Александр Панько
27.10.20 11:11
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Появился детальный прогноз на матч «Ференцварош» – «Динамо»

Главное: Эксперты дали прогноз на матч «Ференцварош» – «Динамо». Будет ничья?

Детали: Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill дали прогноз на матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов «Ференцварош» – «Динамо». Уже в среду, 28 октября, киевляне встретятся в Будапеште с командой Сергея Реброва.

Напомним, что в Венгрию наша команда полетела без своих лидеров – Георгия Бущана и Виталия Миколенко, у которых обнаружили коронавирус.

На победу хозяев ставят 3,2 к 1, на ничью – 3,3 к 1, а на победу динамовцев – 2,3 к 1.

При этом самым вероятным исходом поединка называют ничью 1-1 (5,8 к 1).

На то, что Владислав Супряга забьет хотя бы один мяч, ставят 2,62 к 1.

На нулевую ничью в поединке ставят 8,5 к 1.

Состав Динамо

В тему: 25 октября 2020 года наш колумнист Андрей Шахов анализировал матч «Динамо» – «Александрия».

Тэги: футбол, Лига чемпионов, прогноз, спорт, ФК Динамо Киев, ФК Ференцварош

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