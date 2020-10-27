Появился детальный прогноз на матч «Ференцварош» – «Динамо»

Главное: Эксперты дали прогноз на матч «Ференцварош» – «Динамо». Будет ничья?

Детали: Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill дали прогноз на матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов «Ференцварош» – «Динамо». Уже в среду, 28 октября, киевляне встретятся в Будапеште с командой Сергея Реброва.

Напомним, что в Венгрию наша команда полетела без своих лидеров – Георгия Бущана и Виталия Миколенко, у которых обнаружили коронавирус.

На победу хозяев ставят 3,2 к 1, на ничью – 3,3 к 1, а на победу динамовцев – 2,3 к 1.

При этом самым вероятным исходом поединка называют ничью 1-1 (5,8 к 1).

На то, что Владислав Супряга забьет хотя бы один мяч, ставят 2,62 к 1.

На нулевую ничью в поединке ставят 8,5 к 1.

В тему: 25 октября 2020 года наш колумнист Андрей Шахов анализировал матч «Динамо» – «Александрия».