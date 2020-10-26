Лидеров киевского «Динамо» сразил коронавирус

Главное: Коронавирус атаковал киевского «Динамо». Заболели два лидера команды.

Детали: Накануне поединка Лиги чемпионов против «Ференцвароша» Сергея Реброва, который пройдет в среду, 28 октября, в Будапеште, на киевское «Динамо» обрушился коронавирус. Подробности поведал официальный сайт клуба.

Сообщается следующее: «Накануне вылета на матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ференцварошем» игроки и персонал первой команды «Динамо» сдали обязательные тесты на COVID-19 в сертифицированной УЕФА лаборатории».

В клубе информируют: «К сожалению, у двоих игроков, а именно у Георгия Бущана и Виталия Миколенко, тесты выявились положительными. Кроме того, COVID-19 выявлен у тренера «Динамо» по физической подготовке Виталия Кулыбы. Все трое чувствуют себя удовлетворительно и находятся на самоизоляции».

Также подчеркивается: «У всех остальных игроков, тренеров и персонала результаты тестов – отрицательные. Они готовятся к вылету в Будапешт на матч с «Ференцварошем».

В тему: 25 октября 2020 года наш колумнист Андрей Шахов анализировал матч «Динамо» – «Александрия».