Испанский диетолог развеял миф о «разноцветных» яйцах

Главное: Существует ли разница между светлыми и темными яйцами? Появился ответ диетолога.

Детали: Известный испанский диетолог Айтор Санчес наконец-то ответил на вопрос, которые долгие годы мучил социальные сети. Он объяснил, есть ли разница между светлыми и темными яйцами.

Эксперт утверждает: «Яйца со светлой и темной скорлупой имеют одинаковые свойства».

Он поясняет: «Их цвет зависит лишь от тех пигментов, которые яйцу передаст курица, а они, в свою очередь, во многом зависят от породы птицы».

Специалист резюмирует: «Окрас скорлупы яйца ничего не говорит ни о его питательных свойствах, ни об образе жизни курицы».

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