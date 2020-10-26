Эксперты оценили шансы «Шахтера» в матче с «Интером»

Главное: Каким будет счет в поединке Лиги чемпионов «Шахтер» – «Интер»? Уже появился прогноз экспертов.

Детали: Во вторник, 27 октября, донецкий «Шахтер» сыграет в Киеве на НСК «Олимпийский» матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов против итальянского «Интера». Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill уже дали прогноз на эту встречу.

Шансы «горняков» на победу оцениваются скромно – лишь как 4,4 к 1. На ничью ставят 3,8 к 1, а на победу миланской команды – 1,8 к 1.

При этом самым вероятным исходом поединка специалисты называют ничью 1-1 (6 к 1).

Напомним, что в первом туре «Шахтер» сенсационно обыграл в Мадриде «Реал» со счетом 3-2.

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