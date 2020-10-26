Китайцы наконец-то выяснили, вредно ли пить молоко

Главное: Вредно ли пить молоко? Ответ дали диетологи.

Детали: Китайские диетологи развенчали некоторые мифы о молоке. Они поведали, вредно ли его пить.

Эксперты по питанию утверждают, что пить молоко на голодный желудок – не опасно для здоровья.

Они поясняют: «Сывороточный белок оказывает антибактериальный эффект и предотвращает воспаление слизистой оболочки».

Также китайцы утверждают: «Пить молоко натощак не следует людям, страдающим непереносимостью лактозы, поскольку может усугубить этот синдром и вызвать вздутие живота и диарею».

Кроме этого они рассказали о косметических средствах продукта: «Молочная маска обладает охлаждающим и увлажняющим эффектом и способствует сужению капилляров после длительного пребывания на солнце».

Диетологи отмечают: «При нагревании молока происходит реакция Майяра между аминокислотами белка и лактозой, при этом жидкость не темнеет и не приобретает неприятного вкуса».

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