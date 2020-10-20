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Новости > Митрополит Онуфрий обратился к верующим с призывом соблюдать карантинные нормы

Митрополит Онуфрий обратился к верующим с призывом соблюдать карантинные нормы

Александра Кудрявцева
20.10.20 17:40
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Митрополит Онуфрий обратился к верующим с призывом соблюдать карантинные нормы

Главное: В период обострения пандемии важно усилить молитвы за врачей и о прекращении эпидемии, а также соблюдать карантинные нормы.

Детали: Блаженнейший Митрополит Онуфрий обратился к верующим в связи с усилением эпидемической опасности распространения COVID-19, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua.

«Сегодня с грустью вынуждены констатировать, что Украина уже более полугода переживает сложные времена борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19. Коронавирус изменил жизни многих людей. Эпидемическая опасность заставила по-особому ценить Богом данное жизни, благополучия наших родных и близких, тщательно следить за своим здоровьем. Следуя Святому Писанию, мы свою жизнь вручаем в руки Господа Иисуса Христа, Который есть нашим Спасителем и Целителем. И верим, что в нашей жизни все происходит по воле Божьей, который не хочет гибели Своих детей, а дарит жизнь вечную в обителях Царства Небесного (Ин. 3:16). Поэтому нынешняя ситуация, которую мы переживаем, пусть не будет основанием для отчаяния или уныния, а воспринимается как испытание нашей любви, смирения и терпения. Однако пренебрегать личной безопасностью или здоровьем также не следует», — отметил Предстоятель.

Он напомнил о важности соблюдения карантинных норм и заботе о пожилых людях.

«Призываю всех внимательно относиться к рекомендациям Министерства здравоохранения, соблюдать карантинные нормы, не игнорировать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, дезинфекционный режим. В храмах и церковных помещениях следует осуществлять входной санитарный контроль. Особенно уязвимыми к заболеваниям является пожилые люди. Они нуждаются в нашей помощи и поддержке. Поэтому особенно прошу наших пожилых прихожан не подвергать себя опасности, избегать мест с большим скоплением людей и не оставлять свои дома без крайней необходимости», — подчеркнул Митрополит Онуфрий.

Предстоятель призвал молиться о врачах и своими делами свидетельствовать о любви к Богу.

«Призываю всех вас, дорогие братья и сестры, вместе с заботой о телесном здоровье, заботиться и о духовном, усилить наши церковные и домашние молитвы, в том числе и за врачей, которые продолжают ценой собственной жизни и здоровья бороться с пандемией, принести искренние плоды покаяния и засвидетельствовать в делах любви, что мы поистине являемся детьми Божьими. И сила Господня явится в исцелении больных (Лк.5, 17)», — заключил Архипастырь.

В тему: Предстоятель УПЦ принял участие во встрече Совета Церквей с Президентом.

 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Онуфрий

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