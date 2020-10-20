Археологи раскопали на Крите ценный клад

Главное: Группа археологов во время раскопок на Крите нашли 90 золотых пластин, которые могли служить отделкой алтаря в дворцовом храме. Также была обнаружена монета, возраст которой совпадает с четвертым крестовым походом и венецианским правлением на Крите.

Детали: В Греции на острове Крит археологи сделали важное открытие. Во время раскопок древнего дворца ими был обнаружен ценный клад — 90 золотых пластин, которые могли служить отделкой алтаря в дворцовом храме. Об этом сообщает Ekathimerini.

«Мы обнаружили 90 золотых листов, небольших пластинок, которые, видимо, были прикреплены к алтарю. Возможно это был ритуальный идол, ксоанон (деревянное изображение божества), рядом с которым мы нашли еще и раковины и красивую печать», — рассказала руководитель раскопок Эфи Сапоуна-Сакеллараки.

Раскопки проводят в греческом Зоминтосе на высоте 1200 метров над уровнем моря примерно в 7 километрах к западу от Аногии. Там был найден дворец и святилище. Что касается золотых пластин, найденных вблизи ксоанона, то «они стали неожиданностью, поскольку обычно их находят не во дворцах, а в гробницах».

Кроме этого, команда археологов нашла монету с изображением венецианского дожа Пьетро Градениго (1289-1311). Возраст находки совпадает с четвертым крестовым походом и венецианским правлением на Крите.

Исследователи убеждены, что в процессе поисков будет сделано еще много открытий, поскольку место, где продолжаются раскопки, было важным экономическим, религиозным и культурным центром региона.

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