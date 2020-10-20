Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Археологи раскопали на Крите ценный клад

Археологи раскопали на Крите ценный клад

Агата Кловская
20.10.20 10:58
745
Археологи раскопали на Крите ценный клад

Главное: Группа археологов во время раскопок на Крите нашли 90 золотых пластин, которые могли служить отделкой алтаря в дворцовом храме. Также была обнаружена монета, возраст которой совпадает с четвертым крестовым походом и венецианским правлением на Крите.

Детали: В Греции на острове Крит археологи сделали важное открытие. Во время раскопок древнего дворца ими был обнаружен ценный клад — 90 золотых пластин, которые могли служить отделкой алтаря в дворцовом храме. Об этом сообщает Ekathimerini.

«Мы обнаружили 90 золотых листов, небольших пластинок, которые, видимо, были прикреплены к алтарю. Возможно это был ритуальный идол, ксоанон (деревянное изображение божества), рядом с которым мы нашли еще и раковины и красивую печать», — рассказала руководитель раскопок Эфи Сапоуна-Сакеллараки.

Раскопки проводят в греческом Зоминтосе на высоте 1200 метров над уровнем моря примерно в 7 километрах к западу от Аногии. Там был найден дворец и святилище. Что касается золотых пластин, найденных вблизи ксоанона, то «они стали неожиданностью, поскольку обычно их находят не во дворцах, а в гробницах».

Кроме этого, команда археологов нашла монету с изображением венецианского дожа Пьетро Градениго (1289-1311). Возраст находки совпадает с четвертым крестовым походом и венецианским правлением на Крите.

Исследователи убеждены, что в процессе поисков будет сделано еще много открытий, поскольку место, где продолжаются раскопки, было важным экономическим, религиозным и культурным центром региона.

В тему: В апреле 2018 года в Германии были найдены сокровища короля Харальда I Гормссона, более известного по прозвищу «Синезубый», правившего Данией в конце X века.

Тэги: мир, археология, наука, сокровища, Греция, археолог, клад, Крит

Комментарии

Статьи

19.10.20 09:10

Ракетные катера Ее Величества в степях Украины

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
20.10.20 08:00

Добро пожаловать в новый коронавирусный мир

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Местный выбор или выбор местных: кто и как сможет проголосовать в воскресенье
20.10.20 11:12

Местный выбор или выбор местных: кто и как сможет проголосовать в воскресенье

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Шариковское восхождение Тихановской
Шариковское восхождение Тихановской
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В некоторых областях Украины свободных коек для больных коронавирусом не осталось

В некоторых областях Украины свободных коек для больных коронавирусом не осталось
20.10.20 12:31
62
Последние новости
20.10.20 12:31

В некоторых областях Украины свободных коек для больных коронавирусом не осталось
20.10.20 12:30

Появилось видео пожара на заводе под Одессой
20.10.20 12:10

В УПЦ назвали встречу Зеленского с Варфоломеем «информационным поводом в период избирательной кампании»
20.10.20 11:53

Сегодня часть Киева останется без воды
20.10.20 11:45

Епископ УПЦ объяснил, почему нужно делать добро тем, кто делает зло
20.10.20 10:58

Археологи раскопали на Крите ценный клад
20.10.20 10:58

Есть ли жизнь на Венере? Появилось новое доказательство
Фото и Видео
Появилось видео пожара на заводе под Одессой
Появилось видео пожара на заводе под Одессой
Появилось видео пожара на заводе под Одессой
Появилось видео пожара на заводе под Одессой
В киевском парке задержали мужчину, который преследовал двух девушек
В киевском парке задержали мужчину, который преследовал двух девушек
Американцы показали оружие, которое может «достать до Москвы»
Американцы показали оружие, которое может «достать до Москвы»
С поезда «Львов — Киев» сняли девочек-подростков, которые вели себя неадекватно
С поезда «Львов — Киев» сняли девочек-подростков, которые вели себя неадекватно
Появилось видео эпичного демонтажа заброшенного элеватора в Харькове
Появилось видео эпичного демонтажа заброшенного элеватора в Харькове
Популярный украинский курорт внезапно замело снегом
Популярный украинский курорт внезапно замело снегом
В Киеве школы массово закрываются на карантин. На очереди садики
В Киеве школы массово закрываются на карантин. На очереди садики
Капельницы при свете телефонов: в соцсетях показали условия лечения в обычной районной больнице
Капельницы при свете телефонов: в соцсетях показали условия лечения в обычной районной больнице
Трамп признал, что уступает в популярности Иисусу Христу
Трамп признал, что уступает в популярности Иисусу Христу
Харьковские чиновники на заседании облсовета предложили друг другу не городить «х*рню» и «не др*чить»
Харьковские чиновники на заседании облсовета предложили друг другу не городить «х*рню» и «не др*чить»
fraza.com
Новости блогосферы
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом
24.09.20 11:05

Обучение на русском языке в Украине. Юридический аспект

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.