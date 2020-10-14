Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Лига наций: Сборная Украины сотворила сенсацию в домашнем матче с Испанией

Лига наций: Сборная Украины сотворила сенсацию в домашнем матче с Испанией

Абелардо
13.10.20 23:41
301
Лига наций: Сборная Украины сотворила сенсацию в домашнем матче с Испанией

Главное: Сборная Украины по футболу в матче четвертого тура Лиги наций в Киеве принимала Испанию. К удивлению многим скептикам, наши ребята сумели одержать тяжелейшую победу со счетом 1:0.

Детали: Сегодня, 13 октября, сборная Украины по футболу сыграла свой очередной матч в Лиге Наций. Как передает корреспондент «Фразы», подопечные Андрея Шевченко в Киеве принимала Испанию.

Ко всем проблемам с коронавирусом, с которыми столкнулась наша команда, добавилась еще одна — в поединке с Германией «горчичник» получил Руслан Малиновский, который из-за перебора карточек вынужден был пропустить встречу с испанцами. Плюс в памяти еще держится счет в Мадриде, где наши ребята проиграли 0:4, поэтому было сразу понятно, что будет тяжело.

И, тем не менее, подопечные Шевченко довольно достойно провели этот поединок. В первом тайме, несмотря на несколько неприятных эпизодов у ворот Бущана, украинцы действовали довольно грамотно, старались перекрывать зоны, да и вообще было заметно, что урок мадридского поединка был усвоен четко.

Первая половина встречи завершилась в сухую ничью, зато сразу после перерыва хозяева поля создали шикарный момент после великолепной контратаки, Но, увы, до взятия ворот гостей дело в этом эпизоде не дошло.

Украина пыталась действовать быстро, и временами наставник гостей Луис Энрике выглядел каким-то обреченным. Было видно, что все идет явно не по его плану, но, все же, спустя некоторое время испанцы снова прочно завладели инициативой, прижав Украину к воротам. Несколько раз у ворот Бущана было очень горячо, но страж наших ворот был надежен.

А за 15 минут до финального свистка произошло то, чего, наверное, мало кто ждал. Стремительная контратака завершилась ювелирным пасом Ярмоленко на Цыганкова и хавбек «Динамо» отправил мяч точно в угол испанских ворот.

Гости бросились отыгрываться, но наши ребята бились как звери на каждом миллиметре поля и таки сумели отстоять победу — 1:0. В параллельном поединке в Германии хозяева поля сыграли вничью со Швейцарией 3:3.

Турнирная таблица в нашей группе выглядит так:

1. Испания – 4 игры / 7 очков;

2. Германия – 4 / 6;

3. Украина – 4 / 6;

4. Швейцария – 4 / 2.

В тему: Несколько дней назад сборная Украины в Лиге наций дома проиграла Германии со счетом 1:2.

Тэги: футбол, сборная Украины, спорт, сборная Испании, Лига наций

Комментарии

Статьи

13.10.20 09:17

Украина снова лезет во внутренние турецкие разборки. Зачем?

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
11.10.20 08:30

Первая победа Германии

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Екатерина Пилкина: Тепло, которое осталось с нами после поездки в Ереван – останется с нами навсегда
13.10.20 13:07

Екатерина Пилкина: Тепло, которое осталось с нами после поездки в Ереван – останется с нами навсегда

Автор: analitikaua.net

Выбор редакции
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Шариковское восхождение Тихановской
Шариковское восхождение Тихановской
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Лига наций: Сборная Украины сотворила сенсацию в домашнем матче с Испанией

Лига наций: Сборная Украины сотворила сенсацию в домашнем матче с Испанией
13.10.20 23:41
280
Последние новости
14.10.20 00:01

В 2021 году нашу планету ждет «глобальное» похолодание
13.10.20 23:41

Лига наций: Сборная Украины сотворила сенсацию в домашнем матче с Испанией
13.10.20 20:25

Известная американская компания прекратила создание вакцины от коронавируса
13.10.20 19:05

Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
13.10.20 19:01

Главные новости за 13 октября 2020 года
13.10.20 18:13

Это надолго: Кабмин принял непростое решение о карантине в Украине
13.10.20 17:40

В УПЦ рассказали, зачем нужно читать утренние и вечерние молитвы
Фото и Видео
Черная дыра «съела» звезду прямо на глазах у астрономов
Черная дыра «съела» звезду прямо на глазах у астрономов
Черная дыра «съела» звезду прямо на глазах у астрономов
Черная дыра «съела» звезду прямо на глазах у астрономов
Зеленский в фамильярной форме заинтриговал украинцев предстоящим опросом
Зеленский в фамильярной форме заинтриговал украинцев предстоящим опросом
Несовершеннолетние отморозки разгромили трамвай в Киеве из-за требования одеть маски
Несовершеннолетние отморозки разгромили трамвай в Киеве из-за требования одеть маски
Билл Гейтс сделал еще одно резонансное заявление на тему коронавируса
Билл Гейтс сделал еще одно резонансное заявление на тему коронавируса
Евросоюз решил пойти по пути Украины, чтобы не закрывать границы из-за коронавирурса
Евросоюз решил пойти по пути Украины, чтобы не закрывать границы из-за коронавирурса
Появилось видео, как школьник угнал автобус в США
Появилось видео, как школьник угнал автобус в США
Неадекват устроил погром на столичной Воздвиженке
Неадекват устроил погром на столичной Воздвиженке
Появилось видео нападения на Саакашвили в Греции
Появилось видео нападения на Саакашвили в Греции
На Закарпатье эпично горела лыжная фабрика
На Закарпатье эпично горела лыжная фабрика
Журналисты сняли видео шикарного имения Ахметова с высоты птичьего полета
Журналисты сняли видео шикарного имения Ахметова с высоты птичьего полета
fraza.com
Новости блогосферы
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом
24.09.20 11:05

Обучение на русском языке в Украине. Юридический аспект
18.09.20 20:44

Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.