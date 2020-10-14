Лига наций: Сборная Украины сотворила сенсацию в домашнем матче с Испанией

Главное: Сборная Украины по футболу в матче четвертого тура Лиги наций в Киеве принимала Испанию. К удивлению многим скептикам, наши ребята сумели одержать тяжелейшую победу со счетом 1:0.

Детали: Сегодня, 13 октября, сборная Украины по футболу сыграла свой очередной матч в Лиге Наций. Как передает корреспондент «Фразы», подопечные Андрея Шевченко в Киеве принимала Испанию.

Ко всем проблемам с коронавирусом, с которыми столкнулась наша команда, добавилась еще одна — в поединке с Германией «горчичник» получил Руслан Малиновский, который из-за перебора карточек вынужден был пропустить встречу с испанцами. Плюс в памяти еще держится счет в Мадриде, где наши ребята проиграли 0:4, поэтому было сразу понятно, что будет тяжело.

И, тем не менее, подопечные Шевченко довольно достойно провели этот поединок. В первом тайме, несмотря на несколько неприятных эпизодов у ворот Бущана, украинцы действовали довольно грамотно, старались перекрывать зоны, да и вообще было заметно, что урок мадридского поединка был усвоен четко.

Первая половина встречи завершилась в сухую ничью, зато сразу после перерыва хозяева поля создали шикарный момент после великолепной контратаки, Но, увы, до взятия ворот гостей дело в этом эпизоде не дошло.

Украина пыталась действовать быстро, и временами наставник гостей Луис Энрике выглядел каким-то обреченным. Было видно, что все идет явно не по его плану, но, все же, спустя некоторое время испанцы снова прочно завладели инициативой, прижав Украину к воротам. Несколько раз у ворот Бущана было очень горячо, но страж наших ворот был надежен.

А за 15 минут до финального свистка произошло то, чего, наверное, мало кто ждал. Стремительная контратака завершилась ювелирным пасом Ярмоленко на Цыганкова и хавбек «Динамо» отправил мяч точно в угол испанских ворот.

Гости бросились отыгрываться, но наши ребята бились как звери на каждом миллиметре поля и таки сумели отстоять победу — 1:0. В параллельном поединке в Германии хозяева поля сыграли вничью со Швейцарией 3:3.

Турнирная таблица в нашей группе выглядит так:

1. Испания – 4 игры / 7 очков;

2. Германия – 4 / 6;

3. Украина – 4 / 6;

4. Швейцария – 4 / 2.

В тему: Несколько дней назад сборная Украины в Лиге наций дома проиграла Германии со счетом 1:2.