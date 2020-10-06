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Новости > В одной из африканских стран до сих пор преследуют христиан

В одной из африканских стран до сих пор преследуют христиан

Агата Кловская
06.10.20 20:20
237
В одной из африканских стран до сих пор преследуют христиан

Главное: В Эфиопии продолжаются преследования христиан. Стали известны подробности.

Детали: В Эфиопии и в 2020 году продолжаются преследования и нападения на верующих местной христианской церкви. В отделе внешних связей РПЦ отмечают, что такие случаи лишь участились.

В сообщении сказано: «Гонения на христиан Эфиопии, принадлежащих к традиционной Церкви этой страны, происходят в некоторых регионах и периодически затрагивают и столицу Аддис-Абебу».

Также уточняется: «Правительство страны во главе с премьер-министром Абием Ахмедом Али предпринимает значительные усилия для того, чтобы урегулировать данную ситуацию, в том числе и реагируя на просьбу РПЦ и лично святейшего патриарха Кирилла, который направлял ему письмо в декабре прошлого года».

Отмечается, что в основе конфликта лежат традиционные для многонациональной Эфиопии межэтнические столкновения между народом оромо и народами амхара и тыграй, однако впервые их пытаются перевести в религиозную плоскость.

В РПЦ говорят: «Имеет место попытка заинтересованных сил перевести межэтнический конфликт на социальной почве на религиозную основу путем прямых провокаций, направляющих действия экстремистов против Эфиопской церкви».

Кроме этого информируют: «До конца эти нападки пока не остановлены, как не последовало и наказания виновных в кровавых расправах над христианами. Речь не идет о межрелигиозных столкновениях, в том числе между представителями ислама и христианства».

Сообщается следующее: «Налицо политическая подоплека, связанная с заинтересованностью определенных сил в дестабилизации обстановки в стране, в каких-то политических переменах, и для достижения этих целей предпринимается попытка перевести конфликт в религиозную плоскость, то есть подорвать один из главных институтов эфиопской государственности, которым является Эфиопская церковь наряду с традиционной исламской уммой этой страны».

В публикации резюмируется: «Объектом атак однозначно являются христиане и христианская Церковь. В то же время та сторона, которая эти атаки совершает, однозначно не идентифицирует себя по религиозному признаку».

В тему: 30 сентября 2020 года мы писали, что в УПЦ объяснили, что самое важное в воспитании детей.

Тэги: христианство, мир, Африка, насилие, Эфиопия, преследование

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