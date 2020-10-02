Главный санврач Украины предложил отпустить детей на каникулы пораньше

Главное: Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предложил провести осенние каникулы в Украине на 10 дней раньше запланированного. По его словам, это должно облегчить эпидемиологическую ситуацию в условиях проведения местных выборов в стране.

Детали: В связи с проведением местных выборов каникулы в школах предполагается сделать на 10 дней раньше запланированного. Как сообщает Цензор.НЕТ, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко напомнил, что на сегодняшний день в стране из-за эпидемии коронавирусной болезни действует запрет на посещение школ и детских садов посторонними людьми, в том числе и родителями во время учебного процесса.

«Мы понимаем, что начался избирательный процесс и открываются участки в школах. Поэтому на период, когда происходит одновременно избирательный и учебный процесс, вход на избирательный участок надо организовать отдельно от того, через который заходят дети», — заявил Ляшко, добавив, что в первую очередь для работы избирательных комиссий будут использованы школьные спортзалы.

Таким образом, считает санврач, имеет смысл провести осенние каникулы на 10 дней ранее запланированного, чтобы образовательный процесс, подготовка к выборам и избирательный процесс не пересекались.

Отметим, что в соответствии с рекомендациями Министерства образования, осенние каникулы в этом году должны были пройти с 26 октября по 1 ноября включительно.

В тему: Местные выборы в Украине назначены на 25 октября.