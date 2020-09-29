«Как и все остальные»: Трамп признал, что пользовался налоговыми льготами

Главное: В ответ на утверждение СМИ о том, что Дональд Трамп на протяжении 10 лет не платил налог на прибыль, президент США заявил, что он является единственным главой в истории этого государства, который отказался от своей зарплаты.

Детали: Президент США Дональд Трамп опроверг информацию некоторых местных СМИ о том, что на протяжении десяти лет якобы не платил налоги. «Фейковые СМИ, как и во время выборов 2016 года, подымают вопрос о моих налогах и прочей чуши, наряду с незаконно полученной информацией, исключительно с плохими намерениями», — написал он, подчеркнув, что «заплатил много миллионов долларов налогов, но имел право, как и все остальные, на амортизацию и налоговые льготы».

Как сообщает Lenta.ru, при этом он обратил внимание на то, что газета не учла его «огромные активы» и очень низкий уровень долга.

Кроме того, Трамп заявил, что он единственный президент в истории, отказавшийся от зарплаты, которая составляет более $400 тыс. в год.

В тему: Накануне газетк The New York Times опубликовала материал, в котором утверждается, что Дональд Трамп в течение 10 лет не платил налог на прибыль в связи с якобы убыточностью его бизнеса.

Напомним: В ходе заключительных теледебатов между кандидатами в президенты США от Демократической и Республиканской партий Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом осенью 2016 года демократка указала, что Трамп — «первый за 40 с лишним лет кандидат в президенты, который не обнародовал своей налоговой декларации».

20 января 2017 года на сайте Белого дома был открыт сбор подписей под петицией с требованием в адрес Трампа опубликовать полную налоговую декларацию, чтобы установить, имеется ли в его работе на посту президента конфликт интересов.

12 февраля того же года вотни недовольных политикой президента США Дональда Трампа собрались в Чикаго напротив принадлежавшего ему отеля, чтобы дружно снять штаны. Таким образом манифестанты потребовали от Трампа опубликовать налоговую декларацию.

В августе у Белого дома появился гигантский надувной цыпленок с зачесанными назад волосами, сильно напоминающими прическу президента США Дональда Трампа. Владелец надувной инсталляции, кинорежиссер-документалист Таран Сингх Брэр, объяснил это, в частности, тем, что таким образом он хочет указать на «слабость и неэффективность лидера», который слишком боится обнародовать свои налоговые декларации.

В середине 2020 года Дочь брата Трампа объявила о выпуске книги, в которой будет рассказано о налоговых махинациях нынешнего главы Белого дома.