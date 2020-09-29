Свежий опрос: Трамп начал прижимать Байдена

Главное: Рейтинг Дональда Трампа в США растет. Появились данные опроса.

Детали: В США измерили президентские рейтинги Дональда Трампа и Джо Байдена. Данные публикуют местные СМИ.

Социологи из компаний Harvard CAPS и Harris отмечают, что действующий глава государства понемногу догоняет демократа в оценках симпатий американцев.

Эксперты сообщают следующее: «47% из тех, кто собирается принять участие в выборах 3 ноября, сказали, что проголосовали бы за Джо Байдена».

Отмечается, что за Дональда Трампа готовы отдать свои голоса 45% опрошенных.

Аналитики говорят: «По сравнению с августом доверие к Дональду Трампу выросло на 3%, а вот у Джо Байдена этот показатель снизился на 2%».

Добавим, что опрос проводился социологами с 22 по 24 сентября с участием 1 314 граждан США, имеющих право голоса на грядущих выборах.

В тему: 28 сентября 2020 года мы писали, что букмекерский рейтинг Байдена снова начал быстро расти.