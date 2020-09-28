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Новости > Британцы предсказали «Динамо» непростой ответный матч с «Гентом»

Британцы предсказали «Динамо» непростой ответный матч с «Гентом»

Александр Панько
28.09.20 07:28
209
Британцы предсказали «Динамо» непростой ответный матч с «Гентом»

Главное: «Динамо» готовится к поединку квалификации Лиги чемпионов против «Гента». Появился прогноз западных экспертов.

Детали: Уже в среду, 30 сентября, киевское «Динамо» проведет на НСК «Олимпийский» ответный матч квалификации Лиги чемпионов против бельгийского «Гента». Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill дали свой прогноз на этот поединок.

Несмотря на победу в выездной встрече, подопечных Мирчи Луческу не считают фаворитами.

На победу нашей команды в основное время ставят 1,95 к 1. Ставки на ничью принимаются как 3,25 к 1, а на успех гостей ставят 3,7 к 1.

Специалисты считают самым вероятным исходом матча ничью 1-1 (6 к 1).

Также британцы отмечают, что наибольшие шансы забить в составе киевлян имеют Владислав Супряга и Виктор Цыганков (2,6 к 1).

В тему: 27 сентября 2020 года наш колумнист Андрей Шахов писал, что для «Динамо» прошла разминка перед самым важным матчем.

Тэги: футбол, Лига чемпионов, прогноз, спорт, ФК Динамо Киев, ФК Гент

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