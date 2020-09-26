Лидер сборной Украины по футболу намерен покинуть «Шахтер»

Главное: Хавбек донецкого «Шахтера» Евгений Коноплянка хочет покинуть команду. Он недоволен своим статусом запасного игрока.

Детали: Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины по футболу Евгений Коноплянка после неудачного матча с «Рухом» (1:1) встретился с гендиректором клуба Сергеем Палкиным, сообщает sport.ua.

Хавбек заявил, что не видит своего будущего в «Шахтере» и готов искать с агентом новый вариант продолжения карьеры. Кроме того, тренер горняков Луиш Каштру недоволен формой Евгения.

Отметим, что время поединка с «Рухом» Коноплянка получил мышечную травму, и его участие в игре с «Олимпиком» под вопросом.

Коноплянка подписал контракт с «Шахтером» в начале сентября 2019 года. За год, проведенный в клубе, он сыграл 23 матча в УПЛ и забил 4 гола. Если учитывать кубковые турниры и еврокубки, то у него 5 голов в 34 поединках. Ранее выступал за «Днепр», испанскую «Севилью» и немецкий «Шальке-04».

В тему: В ноябре 2015 года Евгений Коноплянка был признан самым прогрессирующим игроком Европы по версии известного портала WhoScored.