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Новости > Лидер сборной Украины по футболу намерен покинуть «Шахтер»

Лидер сборной Украины по футболу намерен покинуть «Шахтер»

Александр Панько
26.09.20 14:44
309
Лидер сборной Украины по футболу намерен покинуть «Шахтер»

Главное: Хавбек донецкого «Шахтера» Евгений Коноплянка хочет покинуть команду. Он недоволен своим статусом запасного игрока.

Детали: Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины по футболу Евгений Коноплянка после неудачного матча с «Рухом» (1:1) встретился с гендиректором клуба Сергеем Палкиным, сообщает sport.ua.

Хавбек заявил, что не видит своего будущего в «Шахтере» и готов искать с агентом новый вариант продолжения карьеры. Кроме того, тренер горняков Луиш Каштру недоволен формой Евгения.

Отметим, что время поединка с «Рухом» Коноплянка получил мышечную травму, и его участие в игре с «Олимпиком» под вопросом.

Коноплянка подписал контракт с «Шахтером» в начале сентября 2019 года. За год, проведенный в клубе, он сыграл 23 матча в УПЛ и забил 4 гола. Если учитывать кубковые турниры и еврокубки, то у него 5 голов в 34 поединках. Ранее выступал за «Днепр», испанскую «Севилью» и немецкий «Шальке-04».

В тему: В ноябре 2015 года Евгений Коноплянка был признан самым прогрессирующим игроком Европы по версии известного портала WhoScored.

Тэги: ФК Шахтер, футбол, спорт, Евгений Коноплянка, сборная Украины по футболу

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