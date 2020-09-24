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Новости > Луческу объяснил, за счет чего «Динамо» удалось обыграть «Гент» в гостях

Луческу объяснил, за счет чего «Динамо» удалось обыграть «Гент» в гостях

Александр Панько
24.09.20 09:02
1458
Луческу объяснил, за счет чего «Динамо» удалось обыграть «Гент» в гостях

Главное: Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу назвал причины победы над «Гентом». Он отметил плохие погодные условия.

Детали: Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу дал комментарий после победного матча в квалификации Лиги чемпионов над «Гентом» (2-1). Румынский специалист оценил события на поле.

Среди прочего наставник команды сказал: «Как я и говорил, главное в этой игре – результат, и им я очень доволен. Второй тайм дался нам лучше. Впереди у нас еще ответная игра, и мы должны уже начинать готовиться к ней».

Он добавил: «Мы начали очень хорошо, забили быстрый мяч, и я надеялся, что нам удастся забить и второй, и третий гол. Но, к сожалению, мы упустили нити игры, и соперники, поймав кураж, создали давление на наших защитников и заработали стандарт, с которого и отыгрались в первом тайме».

Мирча Луческу резюмировал: «Игра была быстрой, в том числе из-за того, что поле было скользкое, было много контактной борьбы, поэтому я решил ничего не менять в перерыве, а сделать замены во втором тайме, поскольку очень тяжело входить в такую игру».

В тему: 24 сентября 2020 года наш колумнист Андрей Шахов анализировал этот матч.

Тэги: футбол, Лига чемпионов, спорт, ФК Динамо Киев, ФК Гент

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