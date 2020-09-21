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Новости > Известный журналист считает, что «Динамо» обыграет «Гент» в Бельгии

Известный журналист считает, что «Динамо» обыграет «Гент» в Бельгии

Александр Панько
21.09.20 20:08
628
Известный журналист считает, что «Динамо» обыграет «Гент» в Бельгии

Главное: Киевское «Динамо» готовится к матчу квалификации Лиги чемпионов против «Гента». Появился прогноз известного журналиста.

Детали: Заместитель главного редактора журнала «Футбол» и колумнист «Фразы» Андрей Шахов специально для наших читателей оценил шансы киевского «Динамо» в поединке квалификации Лиги чемпионов против «Гента». Напомним, встреча состоится в среду, 23 сентября.

Журналист поведал: «Не раз видел в этом сезоне «Гент», и ни в одном из увиденных поединков команда не впечатлила».

Он отметил: «Тренерская чехарда, слабые результаты и игра команды, скромный подбор игроков  оставляют небольшие шансы «Генту» пройти в групповой раунд Лиги чемпионов».

Андрей Шахов резюмировал: «Уверен в успехе «Динамо», и, по большому счету, киевлянам по силам решить исход двухматчевого противостояния уже в эту среду. Думаю, что так и случится. Предположу, будет результативная победа «Динамо» 2-1 или 3-1».

Telegram-канал автора ШАХ и ШАХ.

В тему: 20 сентября 2020 года Андрей Шахов писал о матче «Динамо» – «Львов».

Тэги: футбол, Лига чемпионов, прогноз, спорт, ФК Динамо Киев, ФК Гент

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