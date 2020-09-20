Киевлянка продала в Китай собственного ребенка, не справившись с «суррогатным материнством»

Главное: Киевлянка пообещала семье из КНР выносить и родить им ребенка. После того, как у нее это не получилось, женщина продала собственного ребенка.

Детали: Прокуратура Киева сообщила о подозрении женщине, которая под прикрытием суррогатного материнства продала своего ребенка в Китай. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

О подозрении сообщили 30-летней женщине, которая в 2018 году в одном из медицинских центров Киева заключила соглашение с семьей из КНР для участия в программе суррогатного материнства.

За 400 тысяч гривен она согласилась выносить и родить ребенка, биологическими родителями которой являются граждане КНР, и, после установления генетического родства между ними и ребенком, передать его им на воспитание.

В итоге, неоднократные процедуры оплодотворение не привели к беременности суррогатной матери. Несмотря на это, мошенница хотела получить деньги любым путем. Она вступила в половую связь со своим сожителем и забеременела от него.

После этого подозреваемая и должностные лица медицинского центра скрывали от иностранцев информацию о том, что они не являются биологическими родителями вынашиваемой ребенка, а после ее рождения внесли в справку заведомо ложную информацию относительно их генетического родства с ребенком.

Иностранная пара все же выплатила суррогатной матери около 400 тысяч гривен, но позже разоблачила обман.

Решается вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц медицинского центра.

В тему: В середине августа правоохранители задержали в Мариуполе Донецкой области молодую женщину, которая пыталась продать своего новорожденного ребенка за 400 тыс. грн. На «заработанные» деньги она хотела купить квартиру и машину.