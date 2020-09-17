Гривна еще немного просела: котировки валют

Главное: Гривна снова дешевеет. Доллар и евро растут в цене.
Детали: В четверг, 17 сентября, курс украинской гривны снизился еще больше. Котировки иностранных валют публикует Национальный банк.
Финансовый регулятор уже несколько дней кряду понижает цену нашей валюты.
Сегодня американский доллар подорожал еще на шесть копеек – до 28,12 гривен.
Также на пять копеек укрепился евро – до 33,39 гривен.
Котировки валют:
В тему: 15 сентября 2020 года мы писали, что стало известно, каким будет прожиточный минимум для украинцев в 2021 году.