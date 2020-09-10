В Мексике обезглавили журналиста

Главное: Громкое убийство произошло в Мексике. Журналисту отрезали голову.

Детали: В мексиканском штате Веракрус убили журналиста издания Diario el Mundo. Об этом в «Твиттере» сообщили его коллеги.

В информации коллектива сказано: «Семья Diario el Mundo скорбит о невосполнимой утрате нашего друга и журналиста Хулио Вальдивиа Родригеса, трусливо убитого этим вечером в Тесонапе».

Местная полиция говорит, что «обезглавленное тело корреспондента криминальной хроники обнаружено на железнодорожных путях в гористой местности штата Веракрус неподалеку от общины Параисо».

Это уже четвертая жертва среди журналистов за год в этом штате.

В тему: 4 сентября 2020 года мы писали, что при строительстве аэропорта в Мексике рабочие нашли нечто невероятное.