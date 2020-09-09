30 лет со дня убийства известного православного богослова и миссионера протоиерея Александра Меня

Главное: Отец Александр стал первым священником, выступившим с проповедью на телевидении в советское время.

Детали: Протоиерей Александр Мень был убит ударом тяжелого предмета по голове утром 9 сентября 1990 года на тропинке к подмосковной железнодорожной станции «Семхоз».

Как сообщает сайт foma.ru , отец Александр стал первым священником, выступившим с проповедью на телевидении в советское время.

Помимо выступлений с лекциями и публичными проповедями, священник писал книги по богословию, истории христианства и других религий, основам православного вероучения и богослужению. Наиболее известными книгами отца Александра являются «История религии» в 7-ми томах и «Сын Человеческий».

Общий тираж книг отца Александра составляет более 8 млн. экземпляров. Его труды переведены на несколько десятков языков мира.

Протоиерей Александр Мень был убит ударом тяжелого предмета по голове утром 9 сентября 1990 года на тропинке к подмосковной железнодорожной станции «Семхоз». Священник скончался у входа в собственный дом от потери крови.

Несмотря на разные версии, задержание подозреваемого и даже его признательные показания, из-за отсутствия доказательств преступление до сих пор не раскрыто и настоящий убийца неизвестен.

На месте гибели отца Александра в микрорайоне Семхоз городской черты Сергиева Посада сегодня стоит храм в честь преподобного Сергия Радонежского. Ежегодно в память о священнике проходят научно-богословские конференции, встречи, проводятся акции памяти.

В нынешнем году памятные мероприятия в честь отца Александра Меня проходят в Москве и Подмосковье с 8 по 14 сентября.