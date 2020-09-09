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30 лет со дня убийства известного православного богослова и миссионера протоиерея Александра Меня

Александра Кудрявцева
09.09.20 17:00
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30 лет со дня убийства известного православного богослова и миссионера протоиерея Александра Меня
Главное: Отец Александр стал первым священником, выступившим с проповедью на телевидении в советское время.
 
Детали: Протоиерей Александр Мень был убит ударом тяжелого предмета по голове утром 9 сентября 1990 года на тропинке к подмосковной железнодорожной станции «Семхоз».
 
Как сообщает сайт foma.ru, отец Александр стал первым священником, выступившим с проповедью на телевидении в советское время.
 
Помимо выступлений с лекциями и публичными проповедями, священник писал книги по богословию, истории христианства и других религий, основам православного вероучения и богослужению. Наиболее известными книгами отца Александра являются «История религии» в 7-ми томах и «Сын Человеческий».
 
Общий тираж книг отца Александра составляет более 8 млн. экземпляров. Его труды переведены на несколько десятков языков мира.
 
Протоиерей Александр Мень был убит ударом тяжелого предмета по голове утром 9 сентября 1990 года на тропинке к подмосковной железнодорожной станции «Семхоз». Священник скончался у входа в собственный дом от потери крови.
 
Несмотря на разные версии, задержание подозреваемого и даже его признательные показания, из-за отсутствия доказательств преступление до сих пор не раскрыто и настоящий убийца неизвестен.
 
На месте гибели отца Александра в микрорайоне Семхоз городской черты Сергиева Посада сегодня стоит храм в честь преподобного Сергия Радонежского. Ежегодно в память о священнике проходят научно-богословские конференции, встречи, проводятся акции памяти.
 
В нынешнем году памятные мероприятия в честь отца Александра Меня проходят в Москве и Подмосковье с 8 по 14 сентября.
 
В тему: В Церкви рассказали о том, почему апостол призывал людей бодрствовать.

Тэги: православие, религия, богослов

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