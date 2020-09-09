Балух по-прежнему находится без сознания: стали известны подробности случившегося

Главное: Полиция устанавливает обстоятельства избиения в ночь на 8 сентября бывшего политического заключенного Кремля, общественного активиста Владимира Балуха. По данным народного депутата Ирины Геращенко, преступление могло быть совершено из-за замечания русскоязычным посетителям Гидропарка.

Детали: В районе полудня 8 сентября в Днепровское управление полиции Киева поступила информация о госпитализации киевлянина, 1971 года рождения с телесными повреждениями. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, потерпевшим оказался Владимир Балух.

Предварительно установлено, что его госпитализировали из столичного Гидропарка. При этом у мужчины не было мобильного телефона и банковской карты. Сейчас 49-летний пострадавший находится в лечебном учреждении, где ему оказывается помощь.

Создана следственная группа из наиболее опытных и высококвалифицированных работников полиции, которые устанавливают все обстоятельства правонарушения. Полицейские находятся в лечебном учреждении, чтобы пообщаться с потерпевшим, как только получат разрешение врачей.

Открыто уголовное производство по статье о разбое. Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, во время проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили место, где пострадавший находился накануне, и лиц, с которыми он общался. С указанными свидетелями проводятся следственные действия.

Также правоохранители нашли сумку с вещами Балуха.

По данным народного депутата Украины, члена фракции «Европейской солидарности» Ирины Геращенко, вечером 7 сентября, «политзаключенные Кремля собрались вместе, чтобы поздравить друг друга с годовщиной освобождения». «Рядом находилась русскоязычная компания. Володя сделал замечание, похоже, эти люди могли потом его отследить», — написала она на своей странице в Facebook со ссылкой на народного депутата, члена Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

«Сколько он находился без сознания после зверского избиения — неизвестно, установить это должны правоохранители», — заключила Геращенко.

По состоянию на данный момент, Балух продолжает находиться без сознания, его подключили к аппарату ИВЛ.

Как сообщает Офис президента Украины на своем канале в Telegram, пока нет подтвержденных данных, которые свидетельствовали бы о том, что у нападения мог быть политический мотив. Чиновники ожидают от правоохранителей более систематической работы для восстановления порядка на улицах и превенции правонарушений.

В тему: В ночь на вторник, 8 сентября, неизвестные жестоко избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха. Это случилось ровно через год после освобождения из российского плена.

Напомним: 16 января 2018 года российский суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, к 3 годам и 7 месяцам колонии за то, что он выставил на своем доме в Крыму флаг Украины.

Впоследствии ему вынесли еще один приговор. За якобы избиение начальника изолятора временного содержания ему дали 5 лет лишения свободы и штраф в 10 тысяч рублей.