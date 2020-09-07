Жители Волыни возвращались с похорон и попали в смертельное ДТП

Главное: Поздно вечером 6 сентября в Луцком районе Волынской области столкнулись автомобиль Mercedes и пассажирский автобус. В аварии погибла пожилая женщина. Еще пять человек пострадали.

Детали: Вечером 6 сентября в с. Струмовка Луцкого района Волынской области столкнулись автомобиль марки Mercedes и пассажирский автобус. Как сообщает «Суспильне» со ссылкой на руководителя областного Центра экстренной помощи и медицины катастроф Владимира Шмаля, в легковушке ехали мужчина с ребенком, а в бусе находилось 7 человек.

Как рассказал родственник одной из пострадавших, они возвращались с похорон в Луцке. Когда автобус остановился, чтобы высадить одного из пассажиров, в него на скорости вїехал упомянутый легковой автомобиль.

В результате столкновения одна из пассажирок скончалась на месте происшествия. Еще 4 травмированных были доставлены в приемное отделение Луцкой городской больницы. Одного поместили в реанимацию, остальных — в отделение травматологии и нейрохирургии.

В тему: 24 сентября 2019 года в Турийском районе Волынской области столкнулись сразу три автомобиля, среди которых микроавтобус Mercedes. В результате аварии погбили двое пассажиров микроавтобуса, еще пятеро ‒ получили травмы различной степени тяжести.