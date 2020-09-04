«Между детьми произошел конфликт»: в полиции назвали причины перестрелки в Украинке

Главное: Массовая драка со стрельбой в Украинке произошла в результате конфликта между детьми. По словам начальника Главного управления полиции в Киевской области Андрея Небытова, после этого все фигуранты покинули свои места проживания.

Детали: Стрельба в кафе 2 сентября в городе Украинка Киевской области произошла на почве бытовых отношений. Как сообщает УНИАН со ссылкой на начальника Главного управления полиции в Киевской области Андрея Небытова, один из 22 участников конфликта задержан.

«Между детьми произошел конфликт. К сожалению, применили охотничье и травматическое оружие. 22 человека, кто там участвовал, установлены. На настоящее время установлен весь автотранспорт, который прибыл из Киева», — рассказал полицейский, добавив, что «на сегодняшний день эти автотранспортные средства изъяты».

«Однако все понимали, какой будет реакция правоохранительной системы, поэтому в тот же день выехали с мест проживания. Сейчас мы готовим им подозрения заочные», — объяснил начальник полиции Киевской области, подчеркнув, что одного фигуранта тем не менее уже удалось задержать.

В тему: Вечером 2 сентября 2020 года в Украинке Киевской области вооруженные автоматами злоумышленники расстреляли людей в ресторане «Де Бош».