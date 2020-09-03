Программист объяснил, почему на смартфонах нужно отключать Bluetooth

Главное: Bluetooth на смартфонах нужно выключать. Названа причина.

Детали: Российский ученый-программист Александр Тимофеев объяснил, почему на смартфонах нужно выключать Bluetooth. Его цитируют местные СМИ.

По его словам, «постоянно включенный Bluetooth не только быстрее разряжает батарейку смартфона, но и может стать для хакеров ключом к вашим личным данным, хранящимся в памяти».

Специалист говорит: «Возможность взлома Bluetooth может подвергнуть опасности любую информацию, хранящуюся на устройстве: фотографии, электронные письма, тексты. Также злоумышленник сможет получить контроль над устройством и отправлять на него нежелательные данные».

Отмечается также, что отключать Bluetooth следует сразу после того, как вы воспользуетесь им по назначению.

В тему: 29 августа 2020 года мы писали, что стало известно о пикантной опасности смартфонов.