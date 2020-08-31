Украинский истребитель сбил дорожный знак на Ровенщине

Главное: В Ровенской области военный самолет Су-27 сбил дорожный знак ограничения скорости.

Детали: Во время отработки элементов посадки и взлета на автотрассе «Киев-Чоп» пилот истребителя Су-27 из 39 бригады тактической авиации сбил автомобильный знак «Рекомендованная скорость 90 км/час». Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате столкновения никто не пострадал, а машина снова смогла подняться в небо.

Видео инцидента публикует «5 канал» в YouTube.

На опубликованном после приземления самолета фото можно видеть искореженный знак, который едва не затянуло в сопло.

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