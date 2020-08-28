Конституционный суд Украины отменил назначение главного антикоррупционера страны

Главное: Сегодня на заседании Большой палаты Конституционный суд Украины признал неконституционным Указ о назначении Артема Сытника главой Национального антикоррупционного бюро. Решения КСУ моментально вступают в действие и не подлежат обжалованию.

Детали: Конституционный суд Украины признал, что пятый президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия, назначая Артема Сытника на должность директора Национального антикоррупционного бюро. Как сообщается в постановлении, опубликованном на официальном сайте учреждения, «Конституционный суд Украины пришел к выводу, что назначение президентом Украины руководителя органа, который по своим полномочиями функционально относится к органу исполнительной власти, приведет к разбалансировке системы сдерживаний и противовесов, нарушению функционального разделения власти и фактическому изменению формы государственного правления, предусмотренной Конституцией Украины».

«Таким образом, указ противоречит требованиям части четвертой статьи 5, статьи 6, части второй статьи 19, пункта 9² статьи 116 Конституции Украины», — заключил КСУ.

Отметим, что среди полномочий президента Украины, зафиксированных в Конституции, отсутствует право назначать главу НАБУ. Более того, в Конституауции вообще такая структура не упоминается.

Законы и постановления, которые были признаны неконституционными, теряют силу с дня вынесения решения КСУ об их незаконности.

Решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и не подлежит обжалованию.

В тему: Как сообщали СМИ, в мае 2020 года группа народных депутатов во главе с народным депутатом от «Слуги народа» Александром Дубинским обратилась в Конституционный суд с просьбой признать назначение директора НАБУ неконституционным. По их мнению, бывший президент Петр Порошенко, назначая Артема Сытника, вышел за пределы своих конституционных полномочий.