Новый руководитель одесской таможни может быть невыгоден контрабандистам, – эксперт

Новый исполняющий обязанности руководителя Одесской таможни Денис Пудрик может быть невыгоден кланам контрабандистов, которые давно «работают» в регионе. Обвинения в том что, он был люстрирован, а позже через суд отменил это решение, лишь подтверждает, что назначение правильное. Как сообщает РБК-Украина, об этом написал политолог Константин Бондоренко на своей странице в Facebook.

«Оказывается, существуют ситуации, при которых кланы контрабандистов и группы так называемых „соросят“ (компрадоров, отстаивающие интересы транснациональных корпораций) объединяются. Подобную ситуацию мы наблюдаем на примере назначения Дениса Пудрика исполняющим обязанности руководителя Одесской таможни», — пишет эксперт.

Он отмечает, что сначала с резкой критикой в адрес Пудрика выступил Михеил Саакашвили, который усомнился в реформаторских способностях нового руководителя Одесской таможни, а также сделал прозрачные намеки, которые можно трактовать как обвинение в коррупции.

«Одесситы говорят, что Пудрик в свое время наступил на хвост некоторым людям, перекрыв контрабандные схемы. Именно эти же люди якобы вернулись к контролю над таможней в то время, когда Михеил Николозович был главой Одесской областной госадминистрации», — добавляет Бондаренко.

По его словам, нынешние контрабандисты отличаются от своих «коллег» времен Эдуарда Багрицкого, который воспел представителей данной «профессии» в поэтической форме.

«По крайней мере, отличаются и объемам контрабандного товара и схемами работы и даже влиянием на средства массовой информации, общественных активистов, экспертов и тому подобное», — отмечает Бондаренко.

Он также отмечает, что главное обвинение в адрес Пудрика в том, что он был люстрирован, но позже через суд отменил люстрацию.

«Очевидно, если в ход идут такие аргументы и если против Пудрика выступают общим фронтом такие силы — назначение правильное и должно быть поддержано. А в целом — хорошая иллюстрация к положению дел в современной Украине на предмет того, кто контролирует ситуацию на местах и как выстраиваются отношения между центром и регионами — в том числе, в кадровой политике», — резюмирует эксперт.

Как напоминает издание, ранее председатель исполкома Нацсовета реформ Михаил Саакашвили раскритиковал назначение на должность исполняющего обязанности главы Одесской таможни Дениса Пудрика.

Как известно, ранее Пудрик работал руководителем таможенных органов в Черниговской, Бердичевской, Львовской, Луганской и Крымской таможнях. Кроме того, был заместителем и первым заместителем также в Донецкой, Мариупольской, Восточной, Кировоградской таможнях.

Кроме того, возглавлял Крымскую таможню во времена президентства Виктора Януковича, за что подпадал под критерии очищения власти. За это его уволили с должности заместителя начальника Кировоградской таможни.

В марте 2020 года Пудрик получил решение суда о восстановлении в должности.

С 2019 года до нынешнего назначения был. и.о. проректора Национальной академии фискальной службы.

Сам Пудрик ранее в интервью заявлял, что реформы, которые были запущены в таможенной сфере предыдущей властью, не были эффективны и работали на личные интересы чиновников, поэтому новому руководству придется заново проводить изменения, на что будет потрачено много времени и ресурсов.

Кроме того, он убежден, что украинская таможня требует обновления, и реформировать ее надо, как патрульную полицию — набрав молодежь и обеспечив их всем необходимым.