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Зеленский собрал раввинов, чтобы попросить о кое-чем важном

Александр Панько
26.08.20 09:52
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Зеленский собрал раввинов, чтобы попросить о кое-чем важном

Главное: Президент Владимир Зеленский встретился с представителями иудейских религиозных организаций Украины и обсудил соблюдение противоэпидемических ограничений во время празднования Рош ха-Шана в Умани.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями иудейских религиозных организаций Украины. Как сообщает пресс-служба Офиса главы государства, он поблагодарил их за поддержку и молитву за мир в Украине, которая состоялась в День Независимости.

Помимо этого он попросил раввинов обратиться к еврейской общине с призывом избегать массового скопления людей на Рош ха-Шана в этом году, напомнив, что существенные ограничения на массовые собрания были введены для украинцев в ​​том числе и в апреле, когда христиане отмечали Пасху.

«В этом году из-за COVID-19 сложная ситуация, с которой борется сейчас весь мир. Все большие скопления людей дают прирост инфицирования в разы... Массовое празднование Рош ха-Шана приведет к колоссальному коллапсу. Это будет коллапс в Украине, потом это будет коллапс в других странах», — заявил Зеленский, напомнив, что он уже обсудил эту ситуацию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и тот согласился с необходимостью «закрыть Умань».

В ответ представители иудейских организаций пообещали донести эту информацию до своих верующих.

Рош ха-Шана — еврейский новый год, празднуется в разные дни в зависимости от года. Последователи хасидизма традиционно празднуют его на могиле Рабби Нахмана в Умани. Они считают, что если сделать это, то весь год будет счастливым. Таким образом, в течение недели, которая в этом году приходится на 14-20 сентября, в городе может находяться до нескольких десятков тысяч хасидов со всего мира.

В тему: 17 августа 2020 года правительство поддержало решение, инициированное Министерством внутренних дел, об ограничении на посещение иностранцами Умани во время нынешнего празднования Рош ха-Шана. Городской голова Умани Александр Цебрий прибыл под Офис президента и собрался там жить, лишь бы не допустить в город массового приезда хасидов.

Тэги: общество, здоровье, эпидемия, карантин, встреча, политика, раввин, иудаизм, хасиды, Владимир Зеленский, коронавирус

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