Главное: Лионель Месси хочет покинуть «Барселону». Названы клубы, которые могут подписать аргентинца.

Детали: 33-летний лидер «Барселоны» собирается покинуть Испанию. Об этом вовсю пишут местные СМИ.

Так, был опубликован факс, в котором он подал запрос о расторжении контракта.

В нем сказано: «Я, Лионель Андрес Месси Куччиттини, подаю запрос о расторжении действующего контракта с вашим уважаемым клубом на основании пункта 24, дающего мне такое право. Я благодарен за все те возможности для профессионального и личного роста, которые были предоставлены мне за время работы, а также уроки, которые позволили мне укрепить мои личностные и технические характеристики. Однако по личным причинам я принял это тяжёлое решение, которое, я надеюсь, будет наилучшим образом принято руководством клуба».

Тем временем эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill уже принимают ставки на будущую команду аргентинца.

Самым вероятным вариантом развития карьеры специалисты считают английский «Манчестер Сити», цвета которого защищает самый дорогой футболист Украины Александр Зинченко. На подписание клубом Лионеля Месси ставят 1,67 к 1, что свидетельствует о высокой вероятности перехода.

Среди других вероятных претендентов на футболиста называют «Интер» (5 к 1) и ПСЖ (11 к 1).

По мнению букмекеров, переход может состояться до 6 октября.

В тему: 3 июля 2020 года мы писали, что Месси хочет побыстрее уйти из «Барселоны».