Главные новости за 21 августа 2020 года

- В Киеве ожидается похолодание. Пройдут грозы.

- В Украине резко подорожал доллар. А вот евро снизился в цене.

- За последние сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 2106 человек, умерли 23 больных. При этом общее количество заболевших превысило 100 тыс. человек, а по количеству суточных госпитализацией поставлен очередной антирекорд.

- Совсем скоро ведущие европейские чемпионаты начнут футбольный сезон 2020/2021 годов. Уже известны фавориты.

- Определено, почему люди повторно заражаются коронавирусом. Об этом рассказали ученые из США.

- Президент США Дональд Трамп прокомментировал свои отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Он объяснил, почему с ним важно дружить.