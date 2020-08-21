За рулем автомобиля Ефремова в момент ДТП сидел «весьма известный, непростой человек», – СМИ

Главное: Адвокат Михаила Ефремова утверждает, что в момент совершения смертельного ДТП за рулем находился «весьма известный, непростой человек».

Детали: Адвокат российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что уже установлена личность водителя, который на самом деле находился за рулем автомобиля, совершившего смертельное ДТП. Как сообщает канал «Раньше всех. Ну почти» в Telegram, речь идет о «весьма известном» и «непростом» человеке.

При этом он не назвал имени, заявив, что «позже все узнаете».

В тему: 8 июня 2020 года Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу, где врезался в машину Lada — ее водителя забрали в реанимацию с тяжелейшими травмами. Позже стало известно, что пострадавший умер.

Тогда же, по данным СМИ, он признал свою вину.

3 июля адвокат Эльман Пашаев заявил, что Ефремов заявил о своей невиновности.

5 июля известный российский пропагандист Владимир Соловьев продемонстрировал фотокопию заключения эксперта, из которого следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Ефремова были найдены следы ДНК актера.

20 августа Пашаев заявил, что защита нашла «секретного свидетеля», который утверждает, что актер в момент смертельного ДТП находился на пассажирском сидении.