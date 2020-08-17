В США измерили президентский рейтинг Байдена и Трампа

Главное: Отрыв в президентской гонке Джо Байдена от Дональда Трампа сокращается. Об этом свидетельствует социология.

Детали: Американские издания The Wall Street Journal и NBC News провели опрос среди своей аудитории, с целью измерить президентский рейтинг Джо Байдена и Дональда Трампа. Оказалось, что кандидат от демократов сейчас опережает действующего президента США на 9%.

Так, сообщается, что Джо Байдена на грядущих выборах готовы 50% респондентов. В то же время поддержку Дональду Трампу выразил 41% опрошенных граждан США.

В свою очередь телеканал CNN, цитируя социологию службы SSRS, приводит другие цифры, отмечая, что с июня (за два месяца) Дональд Трамп сократил отставание от Джо Байдена с 14% до 4%. Демократу отдают 50% голосов, а нынешнему лидеру страны – 46%. Сообщается, что еще 1% избирателей выбирают третьего кандидата, а 2% не поддерживают ни одного из участников кампании.

Добавим также, что на утро понедельника, 17 августа, авторитетная британская букмекерская контора William Hill принимает ставки на победу Джо Байдена как 1,73 к 1, а на успех Дональда Трампа – 2,2 к 1. Тут у действующего президента США также наблюдается рост рейтинга.

Напомним, выборы президента США состоятся 3 ноября.

Ранее Байден выбрал себе в вице-президенты чернокожую женщину. Трамп ее уже раскритиковал.

В тему: 12 августа 2020 года мы писали, что у Трампа резко вырос букмекерский рейтинг.