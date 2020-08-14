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Вадима Титушко арестовали по подозрению в совершении тяжкого преступления

Автор: «Фраза»
14.08.20 17:02
283
Вадима Титушко арестовали по подозрению в совершении тяжкого преступления

Главное: Спортсмен из Белой Церкви Вадим Титушко, чье имя после событий 2013 года стало нарицательным, находится под домашним арестом. Его обвиняют в разбое и угоне автомобиля.

Детали: Одиозный белоцерковский спортсмен Вадим Титушко сейчас находится под домашним арестом. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на исполняющего обязанности пресс-секретаря МВД Ярослава Тракало, ему объявлено подозрение по статьям о разбое и незаконном завладении транспортным средством.

По словам Тракало, 15 июня Титушко с адвокатом пришел в суд, который избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Впоследствии суд продлил Титушко меру пресечения до 3 сентября.

Сейчас проводятся финальные процессуальные действия для завершения досудебного расследования и передачи материалов уголовного производства в суд.

При этом, как отмечается, на днях на странице сообщества «Белоцерковская федерация смешанных единоборств» в Facebook Титушко поздравляли с назначением на должность «вице-президента Украинской федерации MMA в Киевской области». Однако впоследствии этот пост был удален.

Скриншот сообщения Белоцерковской федерации ММА в Facebook

В тему: 28 августа 2018 года сотрудники правоохранительных органов объявили в розыск Вадима Титушко, подозреваемого в совершении тяжких преступлений, а также разбойных нападений с целью ограбления на территории Киевской области.

Напомним: 18 мая 2013 года Вадим Титушко во время митинга в Киеве напал на корреспондента «Пятого канала» Ольгу Сницарчук и фотокорреспондента газеты «Коммерсант-Украина» Владислава Соделя. Нападение было снято фотокорреспондентами, что и послужило основным доказательством его вины в суде.

2 сентября он вместе с двумя подельниками пошел на мировое соглашение с пострадавшими и был приговорен к лишению свободы на 3 года с освобождением от выполнения назначенного наказания сроком на 2 года.

Впоследствии его фамилия стала нарицательной для обозначения незаконных формирований и боевых отрядов наемников-провокаторов спортивного телосложения, которые используются для запугивания, избиения и разгона демонстраций. В широком смысле «титушка» также употребляется как синоним слова «гопник», хотя сам он утверждал, что с детства испытывает к ним ненависть.

В феврале 2014 года Титушко заявил о поддержке Евромайдана.

Тэги: суд, Министерство внутренних дел Украины, арест, криминал, домашний арест, Вадим Титушко, новости Украины, Ярослав Тракало

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