Датские ученые заговорили о климатической катастрофе

Главное: Ученые из Копенгагена выяснили, что морской лед в Арктике тает быстрее, чем считалось ранее.

Детали: Северный Ледовитый океан между Канадой, Европой и Россией нагревается быстрее, чем прогнозировали исследователи. По данным ученых Копенгагенского университета в Дании, современные климатические модели не учитывают катастрофически быстрое повышение температуры, которое наблюдалось в последние 40 лет. В частности, за этот период средняя температура повышалась на один градус каждое десятилетие, а в районе Баренцева моря и вокруг архипелага Шпицберген — 1,5 градуса Цельсия.

Как сообщает Lenta.ru, климатологи сравнили эти изменения с колебаниями климата во время последней ледниковой эпохи, которая наступила 120 тысяч лет назад и завершилась 11 тысяч лет назад.

Оказалось, что резкое повышение температуры, которое сейчас наблюдается в регионе, имело место лишь во время оледенения. Тогда воздух над ледниковым щитом прогревался несколько раз на 10-12 градусов в течение промежутков времени продолжительностью 40-100 лет.

Отметим, что до сих пор климатические модели предсказывали, что температура в Арктике будет повышаться медленно и стабильно. Однако выяснилось, что лишь наихудший сценарий, учитывающий высокие темпы выбросов углекислого газа, приближен к реальности. Согласно выводам ученых, очень скоро морской лед в Северном Ледовитом океане может исчезнуть полностью.

В тему: 25 июля 2020 года на архипелаге Шпицберген температура воздуха поднялась до 21,7 градусов тепла. Это на полградуса выше предыдущего рекорда, зафиксированного в 1979 г.

Напомним: По данным Всемирной метеорологической организации, глобальная температура в мире продолжает повышаться. Эксперты говорят, что в ближайшие пять лет она вырастет на 1,5 градуса.