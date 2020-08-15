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Ученые раскрыли одну из главных тайн Цереры

Автор: «Фраза»
15.08.20 09:28
268
Ученые раскрыли одну из главных тайн Цереры

Главное: Ученые раскрыли загадку происхождения светлых пятен на Церере. Под поверхностью небесного тела может скрываться целый соленый океан.

Детали: По последним данным, полученным зондом Dawn, внутри кратера Оккатор на карликовой планете Церере, располагающейся в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера, есть некий рассол — солевые отложения, которые образовывались при просачивании соленой воды через трещины, возникшие в результате удара. Как сообщает Lenta.ru, это выяснилось после того как внутри и снаружи кратера были обнаружены изменения в гравитационном поле, указывающие на различия в плотности,

Кроме того, ученые выяснили, что кора карликовой планеты довольно пористая, однако с глубиной породы все больше смешиваются с солью.

Есть гипотеза, что соляные отложения намного моложе самого кратера. Например, там был обнаружен минерал гидрогалит, содержащий большое количество воды. Он достаточно быстро обезвоживается, в течение десятков или сотен лет, что указывает на то, что рассол начал просачиваться сквозь поверхность Цереры совсем недавно.

В тему: В начале 2015 года зонд Dawn заснял аномально яркие пятна в ударном кратере Оккатор возрастом 20 миллионов лет. Позже ученые установили, что пятна соответствуют отложениям карбоната натрия. На Земле этот минерал располагается вблизи гидротермальных источников на дне океанов. Однако происхождение карбоната на Церере оставалось загадкой. Согласно различным гипотезам, отложения могли возникнуть из-за таяния подповерхностного льда, вызванного столкновением с астероидом, или же в недрах планеты содержится слой жидкого рассола.

Тэги: ученые, планета, космос, наука, загадка, Церера

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