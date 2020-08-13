Украинских детей переведут на «корректирующее обучение»

Главное: Первые месяцы школьников в Украине ждет «корректирующее обучение». В Министерстве образования и науки объяснили, что это значит.

Детали: В Министерстве образования и науки заявили, что с 1 сентября украинских школьников ждет «корректирующее обучение». Чиновников цитирует РБК-Украина.

В министерстве заявили: «Именно в первые месяцы 2020-2021 учебного года в школах будет организовано так называемое «корректирующее обучение», во время которого учителя смогут выяснить освоение учениками того материала, который пришелся на карантин».

В тему: 3 августа 2020 года сообщалось о том, что петь гимн Украины в школах не обязательно. Несмотря на решение киевского горсовета.

2 августа 2020 года стало известно, как в Украине будут работать школы и вузы с 1 сентября.