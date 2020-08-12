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Основатель православного кинофестиваля: Прикрываться авторитетом Церкви, снимая скучное кино, – бесполезно

Александра Кудрявцева
12.08.20 13:53
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Основатель православного кинофестиваля: Прикрываться авторитетом Церкви, снимая скучное кино, – бесполезно

Главное: Современное общество устало от лжи, фальши, завуалированности, прикрывающихся покровом благочестия, а потому сейчас особенно актуальны честные и искренние киноработы. Об этом рассказал протоиерей УПЦ Игорь Собко.

Детали: Церковь может использовать огромный ресурс кино для своей миссии, если находится хорошее творческое решение, как достучаться с экранов до своего зрителя. Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал «ФОМА в Украине» руководитель Центра Православной культуры «Лествица» и основатель «Международной Киноассамблеи на Днепре» протоиерей Украинской Православной Церкви Игорь Собко.

«Мы помним слова Христа „Итак идите, научите все народы“ (Мф. 28:19). А посредством чего? Может ли кинематограф повлиять на становление личности человека, ее раскрытие, преобразить его ум и жизнь? Может. И Церковь от этого, в принципе, не отказывается. Если есть такие возможности, она всегда содействует и благословляет, и, если может, как-то поддерживает все это», — рассказал священник.

По его словам, для людей, которые знают, что такое правда, истина, любовь, добро, — важно, чтобы это присутствовало и в кино.

«Кино, как и книга, должно нести не просто информацию, но и художественный облик, свои ценности, ту драматургию, которая даст возможность зрителю воспринимать героя или событие и умом, и сердцем», — отметил основатель православного кинофестиваля.

Священник Игорь Собко объяснил, насколько важно авторам фильма понимать свою целевую аудиторию и снимать материал, интересный широкому кругу зрителей.

«Я смотрю то, что есть на различных кинофестивалях, которые проводятся в Украине и в других странах, и не сказал бы, что нет содержательных фильмов, подчеркивающих нашу принадлежность к Православию. Просто было время в кинематографе, когда режиссеры снимали прямо «в лоб» православное кино, которое, к сожалению, интересовало очень маленький круг людей. Я обычно говорю: когда это интересно только прихожанам, а зрителю вне Церкви, который находится в поисках, неинтересно, это очень серьезный сигнал. Ведь для кого мы работаем? Для верующего человека лучшее кино — это тишина и молитва. А тем, кто находит время смотреть, нужно подать информацию на его языке, чтобы он ее смог воспринять. Прикрываться авторитетом Церкви здесь бесполезно, нужно, чтобы человек сам все понял и сказал: «Так это же православное кино!», — подчеркнул протоиерей Игорь Собко.

По его мнению, современное общество устало от лжи, фальши, завуалированности, прикрывающихся покровом благочестия, а потому сейчас особенно актуальны честные и искренние киноработы.

«Люди хотят видеть живого человека, который сам участвует в процессе, переживает и нуждается в нашем сопереживании. Поэтому и кино тоже сейчас преображается. Вот, например, фильм известного белорусского режиссёра Галины Адамович „Хороших девочек не бьют“, раскрывающий проблему насилия в семье. Или документальный фильм белорусского режиссера Анастасии Мирошниченко „Дебют“, повествующий о том, как в гомельской женской тюрьме организовали театр. Там нет ни одного слова о Боге, нет никаких христианских символов. Но кино трогательное, замечательное! И вот кульминация фильма — театр, сцена, актёры, отбывающие срок, слёзы у родных и близких, и у зрителей! А вывод нужно сделать самому. И он напрашивается только христианский: не согрешай, не осуждай и живи благочестиво, и всё будет хорошо у тебя», — заключил протоиерей Игорь Собко.

В тему: Митрополит Антоний рассказал о настоящих причинах детской жестокости и агрессии.

Тэги: кинофестиваль, новости православия, УПЦ

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