Лига Европы: «Шахтер» громит «Базель» и выходит в полуфинал

Главное: В Гельзенкирхене состоялся матч 1/4 финала Лиги Европы между донецким «Шахтером» и швейцарским «Базелем». Уверенно обыграв оппонента, подопечные Луиша Каштру вышли в полуфинал, где встретятся с миланским «Интером».

Детали: Сегодня, 11 августа донецкий «Шахтер» провел поединок 1/4 финала розыгрыша Лиги Европы. Как передает корреспондент «Фразы» из Гельзенкирхена, соперником «горняков» был крепкий швейцарский «Базель».

Коронавирус внес свои коррективы в доигровку еврокубков, поэтому сейчас все поединки Лиги Европы проходят на полях Германии, и на каждой стадии соперники играют лишь один матч. «Шахтер» свой матч играл на стадионе «Шальке».

Подопечные Луиша Каштру довольно уверенно начали встречу и уже на второй минуте Мораес, оторвавшись от защитника, головой замкнул навес с углового. На двадцатой минуте он же был близок к тому, чтобы удвоить преимущество своей команды, но после прострела с фланга в касание пробил выше перекладины. А спустя еще две минуты Тайсон пробивал из-за штрафной и мяч рикошетом от Фрая влетел в сетку ворот «Базеля».

За пятнадцать минут до свистка на перерыв Маркос Антонио едва не забил красивейший гол, но швейцарцев спасла перекладина. Что касается «Базеля», то в первом тайме футболисты этой команды соорудили лишь один по-настоящему опасный момент у ворот Пятова, но и его не реализовали.

Во второй половине встречи швейцарцы начали действовать более активно. Дважды у ворот Пятова возникали спорные моменты, когда судьи разбирались, был ли пенальти. Но, к счастью для нас, одиннадцатиметровые в ворота «Шахтера» назначены не были, зато в противоположную сторону «точка» была поставлена безо всякой системы VAR. Тайсон накрутил двоих соперников, вошел в штрафную и был сбит – приговор уверенно реализовал Алан Патрик.

После этого швейцарцы, как говорится, сдулись. И за две минуты до окончания основного времени в их ворота влетел четвертый гол после мощного удара Додо. Казалось, все, но уже в компенсированное время «горняки» один гол таки пропустили – отличился ван Волфсфинкель. В итоге – уверенная победа «Шахтера» 4:1 и именно украинский клуб идет в полуфинал.

Отметим, что в 1/2 финала «горняки» сыграют с миланским «Интером», который накануне обыграл немецкий «Байер».

В тему: Неделю назад «Шахтер» разгромил в Киеве немецкий «Вольфсбург» со счетом 3:0 и вышел в четвертьфинал.

А сегодня появился детальный прогноз на матч четвертьфинала Лиги Европы между «Шахтером» и «Базелем».