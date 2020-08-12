В Индии мужчина… «воскрес» из мертвых

Главное: Забавный случай произошел в Индии. Тут мужчина вернулся домой через два дня после собственных похорон.

Детали: Необычный случай произошел в индийском городе Кампур. Тут мужчина «воскрес из мертвых».

Как пишут местные СМИ, еще 2 августа Ахмад Хассан поругался с супругой, после чего разозлился и ушел из дома. Родственники мужчины обратились в полицию с заявлением о пропаже человека.

После поисков, 5 августа, местные правоохранители нашли труп, который, по их словам, «соответствовал описанию». Тело даже опознали братья пропавшего. В тот же день его и похоронили.

Однако уже 7 числа мужчина вернулся домой и был очень удивлен, узнав о своей кончине, и даже напугал соседей, которые вызвали полицию.

Он объяснил, что, после ссоры с женой, устроил на завод и проработал там несколько дней. Получив оплату, он пошел домой мириться с женой, но ее там не оказалось.

Счастливая супруга, узнав, что ее муж жив, тут же его простила, сказав, что до последнего сомневалась в его смерти.

Правоохранители же выясняют, кто был ошибочно похоронен вместо объявившегося мужчины.

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