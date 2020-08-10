В Украине уже более 200 точек, где можно оплатить товар лицом

Главное: В «Приватбанке» объявили о запуске функции оплаты товаров при помощи лица. Для этого клиенту нужно только просто посмотреть в камеру и ввести пин-код.

Детали: «Приватбанк» объявил о запуске биометрических POS-терминалов FacePay24, которые позволяют оплачивать покупки, идентифицируя личность при помощи лица. Как сообщает пресс-служба банка, для использования сервиса «оплата лицом» клиентам необходимо установить на смартфон обновленное приложение Privat24 и активировать в нем оплату FacePay24. После этого нужно будет сделать три фотографии с разных ракурсов и привязать их к выбранной карте.

Для оплаты же в соответствующих POS-терминалах необходимо после ввода суммы выбрать опцию «оплата лицом», посмотреть во фронтальную камеру терминала, нажать кнопку «оплатить» и подтвердить операцию вводом пин-кода.

По словам руководителя направления обслуживания торговых предприятий банка Евгения Васильцова, на сегодняшний день «оплата лицом» уже доступна в 260 POS-терминалах Android PAX. До конца текущего года банк планирует запустить в Украине 7700 FacePay24.

При этом в банке утверждают, что безопасность персональных данных клиентов гарантирована передовыми технологиями шифрования, как при хранении, так и при передаче.

В тему: Впервые «Приватбанк» объявил о запуске технологии биометрической оплаты в сентябре 2019 года. Тогда первыми украинскими торговыми точками, в которых покупатели могут оплачивать товары лицом, стали четыре магазина национальной сети HOP HEY в Днепре.