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Эксперты оценили шансы украинцев выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне

Александр Панько
11.08.20 00:01
194
Эксперты оценили шансы украинцев выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне

Главное: Названы фавориты Лиги чемпионов. Эксперты считают, что главный претендент на победу в турнире – «Манчестер Сити».

Детали: Уже в среду, 12 августа, начнутся матчи четвертьфинала Лиги чемпионов. Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill назвали фаворитов турнира.

Специалисты считают, что наибольшие шансы взять заветный трофей в этом сезоне имеет английский «Манчестер Сити», цвета которого защищает украинец Александр Зинченко: на успех команды ставят 3,25 к 1.

Также среди фаворитов видят немецкую «Баварию», на чью победу в Лиге чемпионов принимают ставки как 4 к 1.

Итальянскую «Аталанту», в составе которой зажигает еще один украинец Руслан Малиновский, отнесли к аутсайдерам – на команду ставят лишь 10 к 1.

Лига чемпионов

Напомним, что 12 августа состоится матч «Аталанта» – ПСЖ, 13-го числа сыграют «РБ Лейпциг» и «Атлетико», 14-го августа сразятся «Барселона» и «Бавария», а 15-го числа встретятся «Манчестер Сити» и «Лион».

В тему: 8 августа 2020 года мы писали о том, что букмекеры считают, что «Шахтер» пройдет «Базель», но все равно не выиграет Лигу Европы.

Тэги: футбол, Лига чемпионов, спорт, Александр Зинченко, Руслан Малиновский

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