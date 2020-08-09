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В Сумах мужчина расстрелял соседей за то, что те мешали ему отдыхать

Александр Панько
09.08.20 13:38
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В Сумах мужчина расстрелял соседей за то, что те мешали ему отдыхать

Главное: В Сумах во дворе одного из многоэтажных домов произошел конфликт. В результате один человек получил огнестрельные ранения.

Детали: В Сумах мужчина стрелял в соседей. В результате один из жителей соседнего дома получил несколько ранений. Об этом сообщает управление Национальной полиции Сумской области.

«О шуме во дворе соседней многоэтажки и похожих на выстрелы резкие звуки, в полицию сообщил обеспокоенный сумчанин... Оперативники и следователи застали нескольких мужчин, один из которых имел ранения в живот», — указано в сообщении.

По данным правоохранителей, возник конфликт между жителями соседних домов: 55-летним гражданином с одной стороны и несколькими мужчинами, которые во дворе дома занимались ремонтом автомобилей, с другой.

«Сначала нетрезвый мужчина, выйдя на звук автомобильного двигателя, потребовал прекратить шум, который мешал ему отдыхать. А когда в ответ услышал брань и совет проспаться, не нашел ничего лучшего, как воспользоваться своим пистолетом травматического действия», — информируют в полиции.

В результате стрельбы 42-летний местный житель получил непроникающие огнестрельные ранения живота и грудной клетки. Он в ответ нанес стрелку несколько ударов.

«Вызванные медики кареты неотложной медицинской помощи диагностировали (у стрелка) политравму, закрытый перелом правой руки и закрытую черепно-мозговую травму. В результате оба участника конфликта были госпитализированы в больницу для оказания медицинской помощи», — сообщили в полиции.

Стрелявшего по соседям задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правоохранители изъяли с места происшествия пистолет, снаряженный патронами с резиновыми пулями. Установлено, что спецсредство принадлежит задержанному, у него есть все необходимые разрешения и документы.

При этом следователи квалифицировали его действия по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины как хулиганство. Продолжаются следственные действия.

В тему: На днях в Обухове на светофоре что-то не поделили два водителя. В итоге один из них открыл стрельбу, ранив девушку.

В киевском Гидропарке гражданин иностранного государства, в ходе ссоры с охранником развлекательного заведения, устроил стрельбу.

Тэги: общество, происшествие, стрельба, расстрел, обстрел, Сумы, новости Украины

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