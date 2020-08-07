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В Кривом Роге родители два года насиловали 4-летнюю дочь и снимали с ней порно

Александр Панько
07.08.20 12:36
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В Кривом Роге родители два года насиловали 4-летнюю дочь и снимали с ней порно

Главное: Супружеская пара на протяжении двух лет развращала свою четырехлетнюю дочь и применяла к ней сексуальное насилие. Им дали по 12,5 лет тюрьмы.

Детали: В Кривом Роге суд признал супружескую пару виновной в изнасиловании, сексуальном насилии и развращении их маленькой дочери. Родители ребенка проведут за решеткой 12 лет. Об этом сообщает пресс служба Октябрьского районного суда Кривого Рога.

«Коллегия судей Жовтневого райсуда вынесла приговор супругам, по обвинению в преступлениях против половой свободы и половой неприкосновенности, совершенных в отношении их малолетней дочери. Мужчину и женщину признали виновными в преступлениях по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: 149 «Торговля людьми», 152 «Изнасилование», 153 «Сексуальное насилие», 156 «Развращение несовершеннолетних» и 301 «Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов», — говорится в сообщении.

Установлено, что в течение 2-х лет обвиняемые в арендованных квартирах в Полтаве и Кривом Роге снимали порнографическое видео с участием своей 4-летней дочери и распространяли его в сети Интернет.

На судебном заседании обвиняемые признали вину в совершенных преступлениях и искренне раскаялись.

Коллегия судей, с учетом всех обстоятельств совершенных преступлений и лиц обвиняемых, назначила каждому из них наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы.

В тему: В конце июля 2019 года в Днепропетровской области неродной дед всю ночь насиловал 13-летнюю девочку естественным и неестественным путем.

Напомним также, что бывшего заключенного, который в Днепропетровской области больше года насиловал 14-летнюю падчерицу, могут приговорить к 15 годам лишения свободы.

В мае нынешнего года в Ивано-Франковске суд признал виновным мужчину, который на протяжение нескольких лет насиловал свою дочь, чем довел ее до самоубийства.

Тэги: суд, общество, происшествие, развращение, порнография, Кривой Рог, Полтава, новости Украины

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