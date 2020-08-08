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Ношенные носки и медицинские маски: американцев пугают загадочные посылки из Китая

Автор: «Фраза»
08.08.20 12:59
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Ношенные носки и медицинские маски: американцев пугают загадочные посылки из Китая

Главное: Жители Соединенных Штатов Америки сообщают о загадочных посылках, приходящих из Китая. Странные вещи из них пугают граждан, которые переживают, что таким образом может распространяться что-то вредоносное.

Детали: Жители штата Нью-Йорк пожаловались местной радиостанции на таинственные упаковки с масками и другими товарами, доставленными из Китая. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, среди них пакеты с семенами, поддельные солнцезащитные очки Rayban и свистки.

Как рассказал Доун Проктор из деревни Эндикотт, в его посылке из Китая оказались грязные носки. «Никакого чека, никакой записки. Носки выглядели так, будто их уже кто-то носил. Мы посмеялись и выбросили их в мусорное ведро. Все это очень странно», — рассказал американиец.

Келли Литти в прошлом месяце получила по почте упаковку медицинских масок, хотя абсолютно уверена, что не заказывала их. «На масках указана страна изготовления — Китай», — сказала Келли, добавив, что она не может найти объяснения случившемуся.

Фейт Танкерсли, которому пришла посылка с поддельными солнцезащитными очками не считает, что «люди посылают это из добрых побуждений». «Я боюсь, что в этом может таиться нечто вредоносное», — заключил американец.

В тему: В английской деревне Блэкхолл-Кольери начиная с 2014 года таинственный незнакомец подбрасывает местным жителям пакеты с деньгами.

Тэги: США, Китай, мир, загадка, курьезы

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