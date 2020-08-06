В Гидропарке иностранец расстрелял охранника клуба

Главное: В киевском Гидропарке произошло ЧП. Там гражданин иностранного государства, в ходе ссоры с охранником развлекательного заведения, устроил стрельбу.

Детали: Сотрудники правоохранительных органов задержали иностранца, который устроил стрельбу на столичном Гидропарке. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Как отметили в ведомстве, задержанному суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

«В дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о ранении мужчины на территории Гидропарка. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, наряд патрульной полиции и бригада медиков. Работники полиции установили, что между посетителем развлекательного заведения и охранником возник конфликт из-за якобы кражи. В ходе спора, который продолжился на улице, посетитель достал пистолет, несколько раз выстрелил в оппонента и скрылся на своем автомобиле в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

27-летнего пострадавшего госпитализировали и прооперировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение автомобиля и задержали правонарушителя. Им оказался 36-летний гражданин другого государства.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленнику грозит до семи лет тюремного заключения.

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