Далай-лама поведал, зачем нужна религия

Главное: Далай-лама XIV рассказал о значении религии. По его словам, она позволяет человеку выжить.

Детали: Далай-лама XIV поведал о своем понимании религии. В минувший вторник, 4 августа, он заявил, что она помогает нам в жизненных невзгодах.

85-летний лидер тибетских буддистов сообщил: «Религиозные учения предназначены для того, чтобы помогать людям справиться с жизненными трудностями».

Также он считает, что «христианство, иудаизм, ислам и буддизм утверждают, что любовь и сострадание необходимы по отношению к другим людям».

Далай-лама признался: «Я называю эти учения человеческими. Любовь и забота важна для человека с самых малых лет, поэтому они естественно присутствуют в людях».

По его словам, «люди социальны, и чтобы выжить, они естественным образом должны чувствовать любовь и привязанность к своему сообществу».

В тему: 1 февраля 2020 года мы писали, что Далай-лама объяснил, как надо бороться с коронавирусом.