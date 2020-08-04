Главные новости за 4 августа 2020 года

— Глава Минздрава Виктор Ляшко прогнозирует, что в Украине может начаться вторая волна распространения коронавирусной инфекции. Случиться это может во время эпидсезона гриппа и ОРВИ, с октября до апреля.

— Ученые из Киевского политехнического института установили, что коллективный иммунитет может замедлить распространение COVID-19.

— В Железном Порту у двоих туристов из Ивано-Франковска обнаружен корнавирус. Состояние одного из них тяжелое.

— Охрана одного из пляжных клубов в Турции избила украинскую топ-модель Дарью Кирилюк и ее друзей. Владелец заведения говорит, что ничего такого не было.

— Защитник «Динамо» Виталий Миколенко может покинуть команду. Им активно интересуется английский «Эвертон».

— Американских военных в Польше станет больше. Они призваны «сдерживать Россию».

— В августе Землю накроют магнитные бури. По прогнозам специалистов, случится это 3, 4, 24 и 25 августа 2020.

— По информации российских СМИ, известная актриса Анастасия Заворотнюк возвращается домой после лечения в США. Эта информация подтверждается большим количеством фактов.